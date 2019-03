Namibia schickt gemäß UN-Resolutionen alle nordkoreanischen Arbeiter heim

Photo : YONHAP News

Namibia hat gemäß Resolutionen des UN-Sicherheitsrats gegen Nordkorea alle dort beschäftigten nordkoreanischen Arbeiter heimgeschickt.Das berichtete das US-amerikanische Radio Free Asia (RFA) am Dienstag.Die namibische Regierung teilte RFA mit, dass alle nordkoreanischen Staatsbürger im Rahmen der Umsetzung von Sanktionsresolutionen des UN-Sicherheitsrats Namibia verlassen hätten. Damit antwortete die Regierung auf eine Frage des Senders in Bezug auf eine Resolution des Weltsicherheitsrates, nach der alle nordkoreanischen Arbeiter im Ausland bis Ende dieses Jahres nach Nordkorea zurückgeschickt werden sollen.Laut RFA teilte die namibische Regierung mit, dass sie Verträge mit nordkoreanischen Unternehmen in dem Land gekündigt habe, solange die Sanktionen des UN-Sicherheitsrats gegen Nordkorea in Kraft seien. Sie offenbarte jedoch nicht, wann und wie viele Arbeiter nach Nordkorea zurückgeschickt worden waren.Die namibische Regierung hatte im Februar letzten Jahres den Vereinten Nationen über die Veräußerung des Vermögens der Mansudae Overseas Project Group berichtet, ein in Namibia tätiges nordkoreanisches Bauunternehmen. Daher wird davon ausgegangen, dass nordkoreanische Arbeiter in Namibia mit dieser Firma in einem Zusammenhang standen.