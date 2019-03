FAO eröffnet im Mai Büro in Südkorea

Photo : YONHAP News

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) eröffnet im Mai ein Büro in Südkorea.Das südkoreanische Agrarministerium teilte mit, dass Agrarminister Lee Gae-ho und FAO-Direktor José Graziano da Silva am Montag (Ortszeit) in Rom ein Abkommen über die Eröffnung eines Kooperations- und Verbindungsbüros in Südkorea unterzeichnet hätten.Es wird erwartet, dass das Büro nach Vorbereitungen wie der Wahl des Büropersonals im Mai eröffnet und noch binnen Jahresfrist die Arbeit aufnehmen wird.Das Büro wird für Kontakte und den Austausch zwischen Südkorea und der FAO, gemeinsame Kooperationsprojekte für die Nahrungssicherheit und Armutsbekämpfung sowie die Weiterleitung von Erfahrungen und Technologien an Entwicklungsländer zuständig sein.