Südkorea will bei innerkoreanischen Familienzusammenführungen Amerika-Koreaner miteinbeziehen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will bei angestrebten innerkoreanischen Familienzusammenführungen per Video-Konferenz auch ethnische Koreaner in den USA miteinbeziehen.Dies wolle Seoul bei Konsultationen mit Nordkorea über Familienzusammenführungen thematisieren, sagte ein Beamter des südkoreanischen Vereinigungsministeriums am Dienstag.Er bestätigte, dass die Familienzusammenführungen und der Austausch von Videobotschaften von UN-Sanktionen gegen Nordkorea ausgenommen worden seien. Die Befreiung der Familientreffen von den Sanktionen sei ebenfalls bei der jüngsten Sitzung der südkoreanisch-amerikanischen Arbeitsgruppe geklärt worden, fügte er hinzu.Nach weiteren Angaben überprüft der Rat für die Förderung des innerkoreanischen Austauschs und der Kooperation den Kauf von Gütern, die für die Wartung der Anlage für Videotreffen in Nordkorea benötigt werden. Sollte Südkorea die internen Vorbereitungen abgeschlossen haben, würden voraussichtlich Diskussionen zwischen beiden Koreas über den Kanal des Verbindungsbüros zustande kommen, hieß es.