Wirtschaft Südkoreas Hauptbörse gibt leicht nach

Südkoreas Hauptbörse hat am Dienstag leicht nachgegeben.



Der Kospi verlor 0,09 Prozent auf 2.177,62 Zähler.



Der Kospi habe an Boden verloren, da die Anleger nach drei Gewinntagen in Folge Gewinne mitgenommen hätten, sagte Lee Young-gon von Hana Financial Investment.



Auch bestehe weiterhin Ungewissheit über die US-Zinsen und einen Abschwung der Wirtschaft, sagte der Experte weiter.



Der technologielastige KOSDAQ-Index verlor ebenfalls, und zwar um 0,56 Prozent auf 748,91 Punkte.



Die Landeswährung Won gewann gegenüber dem Dollar an Wert. Ein Dollar wurde bei Handelsende zu 1.130,6 Won gehandelt, nach 1.132,1 Won am Montag.