Seoul: Aufhebung von Sanktionen hängt von Nordkoreas Denuklearisierung ab

Photo : YONHAP News

Nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums hängt eine Lockerung der Sanktionen von substanziellen Fortschritten Nordkoreas bei seiner Denuklearisierung ab.Das sagte Ministeriumssprecher Kim In-cheol auf einer Pressekonferenz am Dienstag. Er war auf eine Frage in Bezug auf die Position der USA eingegangen, nach der die USA auf einer vollständigen Aufhebung der Sanktionen zu beharren schienen. Nur dann sei eine vollständige Aufhebung der Sanktionen möglich.Auch Außenministerin Kang Kyung-wha war am Montag in einer parlamentarischen Befragung mit einer ähnlichen Frage konfrontiert worden. Den Abgeordneten sagte sie, sie würde der Einschätzung nicht zustimmen, wonach mit dem Scheitern des zweiten USA-Nordkorea-Gipfels die Option einer phasenweise Lockerung der Sanktionen vom Tisch sei.Ein anderer Beamter sagte, die vollständige Aufhebung der Sanktionen im Gegenzug für eine vollständige Denuklearisierung und eine schrittweise Lockerung von Sanktionen würden sich nicht gegenseitig ausschließen.Zuletzt hatten US-Spitzenbeamte, darunter Außenminister Mike Pompeo und der Sondergesandte für Nordkorea Stephen Biegun, von der schrittweisen Sanktionslockerung abweichende Äußerungen vorgenommen. Dies hatte Spekulationen ausgelöst, dass die USA ihre Haltung geändert haben könnten.