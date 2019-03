Ministerpräsident Lee: Zurzeit keine Diskussionen über Entsendung eines Gesandten nach Pjöngjang

Photo : YONHAP News

Laut Ministerpräsident Lee Nak-yon gibt es keine Diskussion zwischen Süd- und Nordkorea über die Entsendung eines Gesandten nach Pjöngjang.Das antwortete er am Dienstag im Rahmen der Regierungsbefragung auf die Frage eines Abgeordneten, ob die Regierung nach dem Scheitern des zweiten USA-Nordkorea-Gipfels einen solchen Plan verfolge.Auf die Frage, wann ein vierter Korea-Gipfel zwischen Moon und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un stattfinden werde, sagte er, dass es für Diskussionen über ein Spitzentreffen und Termin hierfür zu früh sei. Zurzeit werde kein Treffen vorbereitet, doch sei es an der Zeit, dass beide Koreas Gespräche darüber aufnehmen.In Bezug auf die Anstrengungen der Regierung, Fake News zu beseitigen, wies er auf rechtliche Hürden hin. Eine Ausnahme seien Fälle, in denen Rechtsverstöße vorliegen, beispielsweise eine Verleumdung oder Beleidigung.Falschinformationen, die von den Medien verbreitet werden, und eine erhebliche Störung des Finanzmarktes bewirken, werde von der Finanzdienstekommission und Finanzaufsicht nachgegangen.