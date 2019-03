Nordkoreanische Botschafter in China, Russland und bei der UNO fliegen überraschend heim

Photo : KBS News

Nordkoreas Botschafter in China, Russland und bei den Vereinten Nationen sind am Dienstag überraschend in die Heimat zurückgekehrt.Laut einer Quelle in Peking brachen der Botschafter in China Ji Jae-ryong, der Botschafter in Russland Kim Hyong-jun und der Botschafter bei der UNO Kim Song am Dienstag mit einer Maschine von Air Koryo in Peking nach Pjöngjang auf. Etwa zehn nordkoreanische Diplomaten einschließlich der Botschafter reisten mit der Maschine.Die gleichzeitige Rückkehr der Botschafter beteiligter Länder angesichts der festgefahrenen Atomverhandlungen zwischen Nordkorea und den USA gilt als sehr ungewöhnlich. Es wird davon ausgegangen, dass Nordkorea eine künftige Strategie ausarbeiten will. Einige Beobachter meinen, die Rückkehr sei ein Anzeichen dafür, dass eine wichtige Mitteilung von Machthaber Kim Jong-un bevorstehe.Zweck der Rückkehr könnte es sein, an einem jährlichen Treffen der Chefs diplomatischer Vertretungen Nordkoreas teilzunehmen. Eine Quelle sagte jedoch, dass die plötzliche Rückkehr der Botschafter darauf hindeute, dass in Nordkorea wichtige Diskussionen über die Beziehungen mit den USA stattfänden.UN-Botschafter Kim Song hatte jüngst in einem Schreiben an UN-Gereralsekretär Antonio Guterres gefordert, die Sanktionen gegen Nordkorea von Grund auf zu überprüfen. Wegen der UN-Sanktionen könne Nordkorea eine für September in dem Land vorgesehene internationale Konferenz einer UN-Organisation nicht austragen, hieß es.