Illegal nach Deutschland gebrachte Kulturgüter werden Korea zurückgegeben

Zwei illegal nach Deutschland gebrachte Grabwächterfiguren aus der Joseon-Zeit werden nach Südkorea zurückgebracht.Das Museum am Rothenbaum in Hamburg beschloss, beide Grabwächterfiguren an Korea zu restituieren, und verabschiedete sich am Dienstag von den Figuren.Die Steinfiguren stammen vermutlich aus der Zeit Ende des 16. Jahrhunderts bis Anfang des 17. Jahrhunderts. Ein deutscher Unternehmer hatte 1983 in Seoul die Kunstobjekte gekauft und nach Deutschland gebracht. Das Museum hatte die Figuren 1987 erworben.Das Museum fand jüngst bei einer Untersuchung heraus, dass beide Figuren in einem Umzugscontainer illegal außer Landes gebracht worden waren. Das Museum teilte dann nach einer Zustimmung der Hamburger Regierung und der Bundesregierung die Entscheidung für die Rückgabe mit.Die Grabwächterfiguren werden bald nach Südkorea transportiert und im April im Nationalen Volkskundemuseum der Öffentlichkeit gezeigt.Derzeit sind 173.000 koreanische Kulturgüter im Besitz ausländischer Museen.