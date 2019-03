Seoul dementiert Medienbericht über Vorschlag von Gipfel zwischen Koreas und USA

Photo : YONHAP News

Das Präsidialamt in Seoul hat einen Zeitungsbericht dementiert, nach dem Südkorea den USA ein trilaterales Gipfeltreffen zwischen beiden Ländern und Nordkorea vorgeschlagen habe.Der Medienbericht, nach dem die Regierung einen Dreier-Gipfel vorgeschlagen habe, sei haltlos, sagte Sprecher Kim Eui-kyeom am Mittwoch in einer Botschaft an Reporter. Die Regierung habe dies weder getan noch habe sie vor, einen solchen Vorschlag zu unterbreiten.Die Zeitung „Dong-A Ilbo“ hatte zuvor unter Berufung auf diplomatische Quellen berichtet, dass die Regierung nach dem ergebnislosen Nordkorea-USA-Gipfel in Hanoi ein Dreier-Gipfeltreffen vorgeschlagen habe. Die USA hätten den Vorschlag jedoch de facto abgelehnt. Den Vorschlag habe Außenministerin Kang Kyung-wha ihrem Amtskollegen Mike Pompeo übermittelt.Die Zeitung hatte auch geschrieben, dass der Leiter des Büros für nationale Sicherheit Chung Eui-yong in einem Telefongespräch mit dem Nationalen Sicherheitsberater der USA, John Bolton, am 11. März einen Plan für eine schrittweise Denuklearisierung Nordkoreas vorgeschlagen habe.Dazu sagte der Sprecher des Präsidialamtes, man habe mehrmals betont, dass Chung häufig mit Bolton am Telefon über die Denuklearisierung Nordkoreas spreche. Details der Gespräche könne man nicht veröffentlichen.Zu einem Medienbericht, nach dem der US-Direktor der nationalen Nachrichtendienste, Dan Coats, das Präsidialamt in Seoul besuchen werde, hieß es, man könne Termine des US-Geheimdienstchefs nur schwer bestätigen. Coats war am Dienstag zu einem dreitägigen Besuch in Südkorea eingetroffen.