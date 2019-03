Nordkoreas Propagandamedium kritisiert Südkoreas Militärübungen

Photo : YONHAP News

Ein nordkoreanisches Propagandamedium hat Manöver der südkoreanischen Streitkräfte kritisiert, die bisherige gemeinsame Militärübungen Südkoreas und der USA ersetzen werden.Uriminzokkiri schrieb am Mittwoch in einem Kommentar, dass das südkoreanische Militär jüngst in Kollusion mit ausländischen Kräften eine Militärübung namens Dong Maeng durchgesetzt habe, eine Nachfolgerin der Übung Key Resolve. Das südkoreanische Militär habe dann erklärt, im April die Übung Ssangyong und im Mai die Übung Ulchi Taegeuk abzuhalten. Diese seien eine bösartige Herausforderung für den Friedenswunsch und eine brutale Verletzung der Vereinbarungen zwischen beiden Koreas.Militärische Konfrontationen seien eine Ursache für die Eskalation der Spannungen und einen Zusammenbruch der innerkoreanischen Beziehungen. Jegliche Handlungen, die eine Verschlechterung der Situation bewirken, sollten keinesfalls geduldet werden, hieß es.Ein anderes Propagandamedium Meari schrieb, das südkoreanische Militär sollte über negative Folgen verschiedener Machenschaften für militärische Konfrontationen nachdenken, die auf den Gesprächspartner abzielen.