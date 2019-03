Sport Südkorea bekundet offiziell Interesse an gemeinsamer Ausrichtung von FIFA Frauen-WM 2023 mit Nordkorea

Der südkoreanische Fußballverband (KFA) hat beim Weltfußballverband FIFA Interesse an der gemeinsamen Austragung der Frauen-Weltmeisterschaft 2023 mit Nordkorea angemeldet.



Die FIFA teilte am Dienstag mit, dass die Fußballverbände von neun Ländern Interesse an der Austragung der Frauen-WM 2023 bekundet hätten.



Dazu zählt der südkoreanische Fußballverband. Dieser habe Interesse an einer gemeinsamen Bewerbung mit dem nordkoreanischen Fußballverband bekundet, hieß es.



Ein Vertreter des KFA bestätigte, der FIFA eine Erklärung über das offizielle Interesse ausgehändigt und darin den Willen für die gemeinsame Austragung mitgeteilt zu haben. Der Verband habe die FIFA um die Kooperation für künftige Diskussionen gebeten.



Wie bekannt wurde, hatte FIFA-Chef Gianni Infantino dem südkoreanischen Fußballverband vorgeschlagen, die Frauen-WM 2023 mit Nordkorea gemeinsam auszurichten.



Die weiteren Interessenten neben Südkorea sind Argentinien, Australien, Bolivien, Brasilien, Kolumbien, Japan, Neuseeland und Südafrika. Damit reichten so viele Verbände nie wie zuvor vorläufige Bewerbungen für die Ausrichtung der Frauen-WM ein, die seit 1991 stattfindet.



Die interessierten Verbände müssen bis 16. April ihre offiziellen Bewerbungsunterlagen einreichen. Der KFA wartet nun die offizielle Reaktion Nordkoreas ab.