Erster Spatenstich für SK-Fabrik für Elektroauto-Batterien in USA gefeiert

Photo : KBS News

Das koreanische Unternehmen SK Innovation hat den ersten Spatenstich für den Bau einer Fabrik für Batterien von Elektroautos im US-Bundesstaat Georgia gefeiert.Die Grundsteinlegung fand am Dienstag (Ortszeit) in der Stadt Commerce in Anwesenheit von US-Handelsminister Wilbur Ross, dem Gouverneur von Georgia Brian Kemp und Vertretern von Georgia und Commerce statt.Die Fabrik in Georgia wird das erste Werk von SK Innovation für die Produktion von Batterien von Elektroautos sein. Die Fabrik soll als Brückenkopf für den Vorstoß in den US-Markt für Elektroautos fungieren.SK Innovation will durch die Entwicklung in der ersten und zweiten Phase in der Fabrik bis 2025 Batterien mit einer Gesamtleistung von 20 Gigawattstunden im Jahr produzieren. SK will bis 2022 dort insgesamt 2.000 Personen einstellen. Langfristig will die Firma insgesamt fünf Milliarden Dollar einsetzen, um die Produktionskapazität auf 50 Gigawattstunden zu erhöhen.