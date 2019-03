Bericht: Seoul ist siebtteuerste Stadt der Welt

Photo : YONHAP News

Seoul ist unter wichtigen Städten der Welt die siebtteuerste Stadt.Das ergab ein Bericht über die Lebenshaltungskosten in der Welt, den das britische Marktforschungsunternehmen Economist Intelligence Unit am Montag (Ortszeit) veröffentlichte.In dem diesjährigen Ranking rangiert Südkorea gemeinsam mit New York und Kopenhagen auf Platz sieben unter 133 untersuchten Städten. Damit fiel Südkorea um einen Rang gegenüber dem Vorjahr.Die Liste der teuersten Städte wurde anhand der Preise von etwa 160 Waren und Dienstleistungen, darunter Lebensmittel, Kleidung und Wohnen, ermittelt.Seoul verzeichnet unter anderem bei den Lebensmitteln hohe Preise. Bei den Brotpreisen rangiert die südkoreanische Hauptstadt auf Platz eins unter den Top-Ten-Städten der Liste. Bei den Bierpreisen liegt Seoul an dritter Stelle.Die teuerste Stadt der Welt bleibt seit 2014 das sechste Jahr in Folge Singapur. Singapur teilt sich die Spitzenposition mit Paris und Hongkong, die jeweils um einen Rang und drei Ränge vorrückten. Das Schlusslicht bildet Caracas, die Hauptstadt des von Unruhen betroffenen Venezuela.