Nuklearunterhändler Südkoreas und Russlands vereinbaren Kooperation für Nordkoreas Denuklearisierung

Photo : YONHAP News

Die Nuklearunterhändler Südkoreas und Russlands haben eine Kooperation für die Denuklearisierung in Nordkorea vereinbart.Südkoreas Chefunterhändler für Atomgespräche mit Nordkorea Lee Do-hoon habe dies am Dienstag bei einem Treffen mit seinem russischen Gegenüber Igor Morgulow in St. Petersburg beschlossen. Das teilte Südkoreas Außenministerium in einer Erklärung mit.Das Gespräch habe über vier Stunden lang gedauert. Beide Seiten hätten ihre Einschätzungen zur Situation nach dem Scheitern des zweiten USA-Nordkorea-Gipfels in Hanoi dargelegt. Auch habe es tiefgründige Gespräche über die Anstrengungen beider Länder für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel gegeben.Nach der Erklärung hätten beide Seiten eine Zusammenarbeit vereinbart, damit das Ziel der vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und Schaffung von Frieden in der Region erreicht werden könne.Auch sollten die relevanten Länder eng kooperieren, damit die USA und Nordkorea ihren Dialog fortsetzen und dabei Fortschritte erzielen.