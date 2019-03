Pompeo: Für Nordkoreas Denuklearisierung ist Nachweis wichtig, nicht Vertrauen

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Mike Pompeo hat die Wichtigkeit eines Nachweises von Nordkoreas Denuklearisierungsschritten betont.Es gehe nicht um Vertrauen, sondern einen Nachweis, sagte er am Montag in einem Interview mit einem Radiosender in Kansas.Der Minister war gefragt worden, wie Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un vertraut werden könne. Hintergrund waren UN-Berichte, nach denen Nordkorea Sanktionen unterlaufe.Pompeo erläuterte, dass es ein tiefes Misstrauen zwischen beiden Parteien gebe und die USA vom Vorsitzenden Kim sehen wollten, dass er sein Versprechen der Denuklearisierung Nordkoreas einhält.Die USA würden die schärfsten Sanktionen gegen Nordkorea aufrechterhalten, während gleichzeitig erfolgreichste diplomatische Bemühungen unternommen würden. Dies in der Hoffnung, dass diese doppelten Anstrengungen zu einem guten Ergebnis führen werden, sagte der Chefdiplomat weiter.