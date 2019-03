Nationales Plattform-Taxis fahren ab heute

Sogenannte Plattform-Taxis werden ab dem heutigen Mittwoch in Betrieb genommen.



Das Transportministerium teilte mit, dass das erste Modell von Plattform-Taxis, „Waygo Taxi“, ab Mittwochabend durch die mobile Applikation Kakao T seinen Dienst starte.



Der Betreiber von Waygo Taxis ist „Tago Solutions“. Es handelt sich um einen Franchise-Betreiber, den Kakao Mobility und etwa 50 Taxiunternehmen in Seoul und Seongnam gemeinsam gründeten.



Laut dem Ministerium und Tago Solutions kommen Waygo Taxis bei der Bestellung durch die Applikation sofort zum Einsatz, ohne dass eine Beförderung verweigert werden kann.



Als Grund nannte ein Ministeriumsbeamter, dass bei Waygo Taxis die in der Taxibranche übliche tägliche Zahlung von Fahrern an ihr Unternehmen wegfalle. Für sie gelte vollständig ein Monatslohnsystem.



Bei Waygo Taxis gibt es laut dem Ressort zwei Typen, „Blue“ für allgemeine Fahrgäste und „Lady“ ausschließlich für Frauen mit nur weiblichen Fahrern. Zuerst würden etwa 100 Taxis eingesetzt, die Zahl der Taxis wolle das Ministerium noch im ersten Halbjahr auf 3.000 erhöhen.