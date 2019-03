US-Geheimdienstchef Coats besucht Südkorea

Photo : YONHAP News

Der Direktor der nationalen Nachrichtendienste der USA (DNI), Dan Coats, ist zu einem Besuch in Südkorea eingetroffen.Laut Angaben einer Regierungsquelle am Mittwoch traf Coats am Vorabend in Südkorea ein. Details seines Besuchsprogramms sind nicht bekannt. Es wird erwartet, dass er hohe Regierungsbeamte Südkoreas, darunter Geheimdienstchef Suh Hoon, treffen wird.Coats wird voraussichtlich mit südkoreanischen Kollegen Einschätzungen zu den Entwicklungen in Nordkorea nach dem ergebnislosen Nordkorea-USA-Gipfel in Hanoi und der aktuellen Situation austauschen.Nordkoreas Vizeaußenministerin Choe Son-hui hatte auf einer Pressekonferenz am Freitag in Pjöngjang auf die Möglichkeit hingewiesen, dass Nordkorea wieder Raketentests aufnehmen und die Verhandlungen über die Denuklearisierung einstellen wird. Deshalb richtet sich die Aufmerksamkeit darauf, wie Nordkorea künftig vorgehen wird.Einige Beobachter halten es für möglich, dass Coats am Waffenstillstandsort Panmunjom mit Nordkoreanern zusammenkommen könnte. Andere stufen die Wahrscheinlichkeit für ein solches Treffen jedoch als gering ein, da der Geheimdienst CIA für geheime Kontakte mit Nordkorea zuständig sei.Coats hatte Ende Januar vor dem Kongress die Einschätzung mitgeteilt, dass Nordkorea seine Atomwaffen wahrscheinlich nicht vollständig aufgeben werde.