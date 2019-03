Wirtschaft Hauptbörse in Seoul schließt etwas schwächer

Die Hauptbörse in Seoul hat am Mittwoch etwas schwächer geschlossen.



Der Kospi beendete den Handel 0,02 Prozent schwächer bei einem Stand von 2.177,1 Zählern.



Der Kospi habe eine Abwärtsentwicklung gezeigt, da Investoren wegen Bedenken über die Handelsgespräche zwischen den USA und China und der anstehenden Sitzung der US-Notenbank eine abwartende Haltung eingenommen hätten, sagte Lee Young-gon von Hana Financial Investment.



Der Technologieindex Kosdaq gewann 0,11 Prozent auf 749,76 Punkte.



Die südkoreanische Währung Won konnte gegenüber dem Dollar an Wert gewinnen. Ein Dollar wurde bei Handelsende zu 1.130,4 Won gehandelt, nach 1.130,6 Won am Dienstag.