Internationales USA schicken für Überwachung der Nordkorea-Sanktionen Schiff der Küstenwache nach Japan

Die USA haben ein Schiff der Küstenwache zur Überwachung der Nordkorea-Sanktionen nach Japan geschickt.



Das Indo-Pazifik-Kommando teilte am Dienstag mit, dass das 4.500-Tonnen-Schiff Bertholf am 3. März in Sasebo in der Nagasaki-Präfektur eingetroffen sei.



Das Schiff war bislang für die Patrouille im Ostchinesischen Meer eingesetzt worden, um mögliche Schiff-zu-Schiff-Transfers zu unterbinden. Nordkorea sind solche Transfers von Kohle und Öl auf hoher See verboten.



Die Verlegung des Schiffes wird nach dem Scheitern des zweiten USA-Nordkorea-Gipfels als Signal gewertet, dass die USA ihre Sanktionen gegen Nordkorea verschärfen, solange der Norden keine ernsthaften Schritte für die Denuklearisierung unternimmt.