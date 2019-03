Politik Küstenwache baut Vorposten auf Insel Baengnyeong für gemeinsame Patrouilleneinheit beider Koreas

Die südkoreanische Küstenwache will eine vorgeschobene Basis auf der Insel Baengnyeong bauen, um eine gemeinsame Patrouilleneinheit Süd- und Nordkoreas in einer geplanten Friedenszone im Westmeer zu betreiben.



Die Küstenwache gab am Donnerstag den Plan bekannt, bis 2022 an einem Hafen der nördlichsten Insel Südkoreas einen solchen Stützpunkt aufzubauen.



Die Maßnahme erfolgt gemäß der beim Korea-Gipfel im vergangenen September unterzeichneten Militärübereinkunft. Darin vereinbarten beide Koreas, im Westmeer eine Friedenszone zu errichten und dort probeweise eine gemeinsame Fischereizone zu bestimmen.



Südkorea wird gemäß der Vereinbarung drei 250-Tonnen-Patrouillenschiffe für die gemeinsame Patrouilleneinheit einsetzen. Wie verlautete, werde Nordkorea ebenfalls drei Schiffe derselben Klasse einsetzen.



Der Stützpunkt auf der Insel Baengnyeong wird aus einem Kai ausschließlich für Schiffe der Küstenwache und einem dreistöckigen Gebäude mit Büros und Zimmern für die Unterkunft bestehen. Für das Bauprojekt werden schätzungsweise 15 Milliarden Won (13 Millionen Dollar) benötigt.



Die Küstenwache gründete Ende letzten Jahres eine Arbeitsgruppe, um den Betrieb einer gemeinsamen Patrouilleneinheit und den Bau eines Vorpostens vorzubereiten. Ein Vertreter der Arbeitsgruppe sagte, es stehe noch nicht fest, wann die Friedenszone errichtet werde. Man sei nicht darüber informiert, ob auch Nordkorea eine vorgeschobene Basis baut.



Die Regierung beschloss unterdessen, in Gimpo und auf der Insel Ganghwa gemeinsame Kontrollpunkte von Militär und Polizei zu errichten, um einen freien Verkehr ziviler Schiffe beider Koreas an der Mündung des Flusses Han zu gewährleisten.