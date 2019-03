CNN: Trump-Regierung diskutiert über Reaktion im Falle von Nordkoreas Satellitenstart

Photo : KBS News

Nach dem ergebnislosen Nordkorea-USA-Gipfel in Hanoi diskutiert die Trump-Regierung intern, wie sie reagieren soll, falls Nordkorea sich für einen Satellitenstart entscheidet.Das berichtete der Nachrichtensender CNN am Dienstag (Ortszeit).In den letzten Wochen nach dem ergebnislosen Gipfel sei die Rhetorik zwischen beiden Ländern hitziger und provokanter geworden. Ein Satellitenstart durch Nordkorea würde jedoch ein neues und großes Dilemma für die Trump-Regierung darstellen, hieß es.Ein Satellitenabschuss durch Nordkorea würde Präsident Trump dazu zwingen, eine Entscheidung zu treffen, und zwar zwischen einem harten Kurs gegen Pjöngjang, der die Verhandlungen zwischen beiden Ländern gefährden könnte, und einer noch differenzierteren Herangehensweise in der Hoffnung auf die Bewahrung der Möglichkeit einer diplomatischen Lösung, so CNN.US-Beamte sagten, die Regierung überwache ständig Aktivitäten an verschiedenen Orten über Satelliten und Radargeräte. Es gebe jedoch zu diesem Zeitpunkt keine Information, die genau zeige, was Nordkorea als nächstes unternehmen werde, hieß es. Sie erkannten trotzdem an, dass ein Satellitenstart bevorstehen könnte, da jüngst Aktivitäten auf dem Sohae Satellitenstartgelände beobachtet wurden.CNN fügte hinzu, dass ein Satellitenstart von den USA als weniger brisant als ein Raketen- oder Atomtest angesehen werden könnte, da es keine direkte Verbindung zu Nordkoreas Atomprogramm gebe.