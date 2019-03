Präsident Moon trifft US-Geheimdienstchef Coats

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat am Mittwoch an seinem Amtssitz in Seoul den Direktor der nationalen Nachrichtendienste der USA (DNI), Dan Coats, empfangen.Moon und Coats hätten sich über aktuelle Angelegenheiten zwischen Südkorea und den USA umfangreich und tiefgründig ausgetauscht, teilte Moons Sprecher Kim Eui-kyeom mit.Es wird vermutet, dass beide angesichts einer verfehlten Einigung beim Nordkorea-USA-Gipfel in Hanoi über Einschätzungen zu den Entwicklungen in Nordkorea und der aktuellen Situation Meinungen austauschten.Nordkoreas Vizeaußenministerin Choe Son-hui hatte auf einer Pressekonferenz am Freitag in Pjöngjang auf die Möglichkeit hingewiesen, dass Nordkorea wieder Raketentests aufnehmen und die Verhandlungen über die Denuklearisierung einstellen wird. Nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf Nordkoreas künftiges Vorgehen. Daher wird davon ausgegangen, dass Moon und Coats offen über mögliche Maßnahmen zur Fortsetzung des Dialogs über die Denuklearisierung sprachen, die Seoul und Washington erwägen.Coats war am Dienstag zu einem dreitägigen Besuch in Südkorea eingetroffen.