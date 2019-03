Ministerpräsident rät Nordkorea, auf US-Vorschlag einzugehen

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Lee Nak-yon hat Nordkorea geraten, auf den Vorschlag der USA einzugehen.Es sei für Nordkorea an der Zeit, seinen Willen zur Denuklearisierung zu zeigen, indem es auf Washingtons "großen Vorschlag" reagiere.Das sagte der Premier am Mittwoch in der Interpellation in der Nationalversammlung. Seine Äußerung erfolgte in Bezug auf das Scheitern des USA-Nordkorea-Gipfels in Hanoi im letzten Monat.Es scheine, dass die USA einen wichtigen Vorschlag gemacht hätten, um die vollständige Denuklearisierung Nordkoreas zu erreichen. Doch sei Nordkorea offenbar nicht dazu bereit gewesen, darauf zu antworten.Zu Berichten, nach denen die USA den Abbau der Nukleartestanlage Yongbyon und weiterer Einrichtungen gefordert hätten, sagte der Premier, die Forderung sei umfassender gewesen als erwartet. Doch würde Seoul es als positives Zeichen werten, dass beide Führer die Gespräche als produktiv und substanziell bezeichnet hätten.