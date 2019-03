Erdbeben der Stärke 2,8 nahe nordkoreanischer Nuklearanlage entdeckt

Photo : YONHAP News

Nahe der nordkoreanischen Nukleartestanlage ist ein Erdbeben der Stärke 2,8 entdeckt worden.Das Koreanische Wetteramt teilte mit, dass am Donnerstag um 4.41 Uhr eine Erschütterung 45 Kilometer nord-nordwestlich von Kilju in der Nord-Hamgyong-Provinz registriert worden sei.Die Stelle befinde sich rund einen Kilometer nördlich von Punggye-ri, wo Nordkorea 2017 seinen sechsten Nukleartest durchgeführt hatte.Das Beben habe sich in einer Tiefe von zehn Kilometern ereignet. Es habe sich wahrscheinlich um ein natürliches Beben und menschengemachtes Beben gehandelt. Ein solches werde durch menschliche Aktivitäten verursacht, die Einfluss auf tektonische Platten haben.