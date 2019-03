Südkorea gewinnt 120 Medaillen und Bänder bei Special Olympics

Photo : YONHAP News

Südkoreas Nationalmannschaft hat bei den Special Olympics 2019 in Abu Dhabi insgesamt 120 Medaillen und Bänder gewonnen.Bei den Special Olympics, einer weltweiten Sportveranstaltung für Athleten mit Entwicklungsbeeinträchtigungen, gingen alle Wettkämpfe am Mittwoch (Ortszeit) zu Ende. Die südkoreanische Delegation holte 44 Gold-, 25 Silber- und 28 Bronzemedaillen. Sie gewann zudem 15 Bänder für den vierten Platz, drei für den fünften, eines für den sechsten, drei für den siebten und eines für den achten Platz.Eine Länderrangliste wird nicht bekannt gemacht.Südkorea schickte zu den diesjährigen Special Olympics die bisher größte Mannschaft. Insgesamt 151 Menschen, darunter 106 Athleten und 45 Funktionäre, nahmen daran teil.Die südkoreanische Delegation wird an der Schlussfeier am Donnerstag teilnehmen. Sie wird am Samstag in Südkorea zurückerwartet.