Wirtschaft Samsung bringt Galaxy S10 5G am 5. April auf den Markt

Samsung Electronics hat beschlossen, sein neues Smartphone-Modell Galaxy S10 5G am 5. April auf den Markt zu bringen.



Das gab der Konzern am Donnerstag auf der Webseite samsung.com bekannt.



Das Unternehmen beschloss zudem, keine Vorbestellungen entgegen zu nehmen, die ursprünglich ab dem 22. März möglich sein sollten.



Sollte das Galaxy S10 5G planmäßig am 5. April auf den Markt kommen, wird die weltweit erste Kommerzialisierung eines 5G-Smartphones gelingen.