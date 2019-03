Wirtschaft Südkoreas Ausfuhren schrumpften im März um 4,9 Prozent

Der Abwärtstrend bei Südkoreas Ausfuhren setzt sich im März fort.



Laut dem Zollamt schrumpfte das Exportvolumen im Zeitraum vom 1. bis 20. März um 4,9 Prozent im Vorjahresvergleich auf 28 Milliarden Dollar.



Die Regierung führt den anhaltenden Abwärtstrend auf sinkende Exporte von Exportschlagern wie Halbleitern und petrochemischen Produkten sowie geringere Ausfuhren nach China zurück.



Die Halbleiterexporte gingen in dem Zeitraum um 25 Prozent zurück. Bei den Ausfuhren nach China wurde ein Rückgang von 12,6 Prozent verbucht.



Südkorea verzeichnete seit Dezember bis Februar den dritten Monat in Folge einen Exportrückgang. Sollte sich der Trend fortsetzen, wird das Land erstmals den vierten Monat in Folge Einbußen beim Exportvolumen verbuchen, nachdem die Ausfuhren von Oktober 2014 bis Juli 2016 den 19. Monat in Folge geschrumpft waren.