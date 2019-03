Wahlkampf für Nachwahlen zum Parlament beginnt

Photo : YONHAP News

Der offizielle Wahlkampf für die Nachwahlen zum Parlament am 3. April hat heute begonnen.Die Nationale Wahlkommission teilte mit, dass der Wahlkampf für die Nachwahlen in den Wahlkreisen Seongsan in Changwon und Goseong in Tongyeong von heute bis 2. April dauern werde.Die Kandidaten dürfen nun in ihrem Wahlkreis Transparente aufhängen und in der Öffentlichkeit Lautsprecher nutzen und Gespräche mit Wählern führen. Wahlkampfaktivitäten mittels Internet, E-Mails und sozialer Netzwerke sind ebenfalls erlaubt.Im Wahlkreis Changwon-Seongsan konkurrieren sieben Kandidaten, während in Tongyeong-Goseong drei Kandidaten im Rennen sind.Die vorzeitige Stimmabgabe findet am 29. und 30. März von 6 bis 18 Uhr statt. Am Wahltag werden die Wahllokale von sechs bis 20 Uhr geöffnet sein.