Wirtschaft Südkorea will Wertpapiertransaktionssteuer senken

Südkorea will noch binnen Jahresfrist die Wertpapiertransaktionssteuer senken.



Die Transaktionssteuer für Aktien an der Hauptbörse KOSPI wird von derzeit 0,3 Prozent um 0,05 Prozentpunkte auf 0,25 Prozent gesenkt. Der Steuersatz für die Technologiebörse KOSDAQ und den außerbörslichen Handel wird ebenfalls um 0,05 Prozentpunkte sinken.



Die Transaktionssteuer an der Börse KONEX wird für deren Belebung von 0,3 Prozent deutlich auf 0,1 Prozent gesenkt.



Es wird die erste Senkung der Aktientransaktionssteuer seit 1996 darstellen. Die Regierung teilte mit, dass die Maßnahme für die Ankurbelung des Kapitalmarktes und auch für eine mittel- und langfristige Reform des Steuersystems gemäß den internationalen Trends gedacht sei.



Unter den OECD-Mitgliedern gibt es bei führenden Finanzmächten wie den USA, Japan und Großbritannien keine Wertpapiertransaktionssteuer. In den Ländern, wo eine solche Steuer existiert, liegt der Steuersatz meistens zwischen 0,1 und 0,2 Prozent.