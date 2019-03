Präsident Moon legt Innovationsmaßnahmen für Finanzbranche vor

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat Maßnahmen zur Innovation in der Finanzbranche vorgelegt.Das erfolgte bei einer Zeremonie zur Verkündung der Vision für das innovative Geldwesen. Anwesend waren etwa 110 Menschen, darunter Finanzminister Hong Nam-ki, der Fraktionschef der Regierungspartei, Hong Young-pyo, Unternehmer von Startups und Vertreter des Bankgewerbes.Moon kündigte an, ein Pfandsystem einzuführen, das ermöglicht, Vermögenswerte verschiedener Arten wie Immobilien und Anleihen gebündelt als Pfand anzubieten und Geld zu leihen. Er wolle zudem das System für Unternehmenskredite so reformieren, dass Firmen ohne Grundstückshypothek Finanzmittel zur Verfügung gestellt bekommen können, sollten sie Technologien oder ein Wachstumspotenzial besitzen.Der Präsident teilte auch mit, für die Unterstützung der Innovation aussichtsreicher Dienstleistungsindustrien in den nächsten fünf Jahren 60 Billionen Won (52 Milliarden Dollar) einzusetzen.Am Nachmittag trifft Moon den früheren UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, um über die Kooperation wegen des Feinstaubproblems zu diskutieren. Es wird erwartet, dass beide über Pläne für Aktivitäten eines geplanten Organs zur Lösung des Feinstaubproblems sprechen werden, dessen Leitung Ban übernehmen wird.Moon wird anschließend mit dem Mitgründer und CEO von Twitter, Jack Dorsey, zusammenkommen. Beide werden sich vor allem über die digitale Kommunikation austauschen.