Wirtschaft Südkoreas Börse kann zulegen

Südkoreas Hauptbörse hat am Donnerstag zulegen können.



Der Leitindex Kospi gewann 0,36 Prozent auf 2.184,88 Zähler. Grund waren zurückhaltende Signale der US-Notenbank Fed.



Der moderate Kurs der Fed sei bestätigt worden, die Zinspause habe den Appetit auf riskantere Anlagen verstärkt, sagte Lee Young-gon von Hana Financial Investment.



Der Technologieindex Kosdaq verlor 0,83 Prozent auf 743,52 Punkte.



Die nationale Währung Won konnte gegenüber dem Dollar an Wert gewinnen. Ein Dollar wurde zum Handelsschluss zu 1.127,7 Won gehandelt, nach 1.130.4 Won am Vortag.