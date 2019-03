USA sanktionieren zwei chinesische Reedereien wegen Verbindungen zu Nordkorea

Photo : KBS

Die USA haben zwei chinesische Reedereien wegen Verbindungen zu Nordkorea sanktioniert.Die Reedereien sollen Nordkorea dabei geholfen haben, Sanktionen zu unterlaufen. Es war die erste Maßnahme dieser Art seit dem Scheitern des USA-Nordkorea-Gipfels in Hanoi vor einem Monat.Nach Angaben des Finanzministeriums wurden die Unternehmen Dalian Haibo International Freight und Liaoning Danxing International Forwarding mit Sanktionen belegt.Finanzminister Steven Mnuchin teilte in einer Erklärung mit, dass die USA und gleichgesinnte Partner entschlossen blieben, die endgültige und vollständig nachgewiesene Denuklearisierung Nordkoreas zu erreichen. Die vollständige Umsetzung der Sanktionen des Weltsicherheitsrats sei für ein erfolgreiches Ergebnis entscheidend.Das Ministerium veröffentlichte außerdem eine Warnung, in der 67 Schiffe zusätzlich aufgelistet sind, die für den Export nordkoreanischer Kohle eingesetzt worden sein sollen oder die vermutlich an Schiff-zu-Schiff-Transfers von Öl beteiligt waren.Diese Warnung wurde nach der ersten Veröffentlichung im Februar letzten Jahres erstmals seit 13 Monaten aktualisiert. Insgesamt stehen damit 95 Schiffe auf der Liste.