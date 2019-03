US-Sicherheitsberater Bolton: Trump nannte Nordkoreas Machthaber mehrere Alternativen

Photo : YONHAP News

Nach Angaben des US-Sicherheitsberaters John Bolton hat US-Präsident Donald Trump dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un mehrere Alternativen angeboten.Trump habe beim Gipfel in Hanoi mehrere Alternativen vorgestellt, oder wie der Präsident es nenne, einen Big Deal. Das sagte Bolton am Donnerstag in einem Radiointerview mit dem rechten Nachrichtenanbieter Breitbart.Nach dem Big Deal gebe Nordkorea alle Massenvernichtungswaffen und ballistische Raketen im Austausch für eine helle wirtschaftliche Zukunft auf.Zu den Alternativen äußerte sich der Sicherheitsberater nicht weiter, doch bekräftigte er, dass die Denuklearisierung Nordkoreas das Hauptziel bleibe.Bolton sprach außerdem die wichtige Rolle Chinas an, um den Druck und die Sanktionen auf Nordkorea aufrechtzuerhalten. China könne den Schlüssel in der Hand halten, wenn es Nordkorea stark genug unter Druck setze.Die USA würden China weiterhin anständig bitten, alle Sanktionen gegen das Kim-Regime umzusetzen.