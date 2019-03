Südkorea und EU vereinbaren weitere Bemühungen um Denuklearisierung Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Südkorea und die Europäische Union haben sich auf weitere Bemühungen um die Denuklearisierung Nordkoreas verständigt.Das teilte das südkoreanische Außenministerium mit.Auf der Grundlage der bisherigen Ergebnisse sollten praktische Bemühungen fortgesetzt werden, habe es bei einem Treffen des Sondergesandten für Frieden und Sicherheit der koreanischen Halbinsel, Lee Do-hoon, mit Federica Mogherini, der Hohen Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, am Mittwoch (Ortszeit) in Brüssel geheißen.Beide Seiten hätten die Ansicht geteilt, dass die Impulse für den Dialog zwischen Nordkorea und den USA aufrechterhalten werden müssten. Sie hätten vereinbart, mit der internationalen Gemeinschaft einschließlich der USA eng zu kooperieren, hieß es.Anschließend nahm Lee an einer Sitzung des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees der EU teil. Laut dem Ressort betonte Lee dabei die Notwendigkeit, dass Gespräche zwischen Nordkorea und den USA zügig fortgesetzt werden. Er bat darum, dass die EU-Mitglieder für eine vollständige Denuklearisierung und eine dauerhafte Friedensverankerung auf der koreanischen Halbinsel eine konstruktive Rolle spielen.