Präsident Moon betont bei Treffen mit Twitter-CEO Bedeutung von Kommunikation

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die Notwendigkeit der Kommunikation mit den Bürgern betont.Die entsprechende Äußerung machte Moon beim Treffen mit dem CEO von Twitter, Jack Dorsey, am Donnerstag an seinem Amtssitz.Es sei eine der erforderlichsten und wichtigsten Führungskompetenzen in dieser Ära, als Präsident mit den Bürgern zu kommunizieren, statt für Staatsgeschäfte zu werben. Er habe Twitter seit dem Einstieg in die Politik genutzt, um mit den Bürgern zu kommunizieren, sagte Moon.Moon wies darauf hin, dass Dorsey eine Gratulationsbotschaft auf Twitter geschickt hatte, als das Präsidialamt ein neues Twitter-Konto erstellt hatte. Seine damalige Botschaft auf Koreanisch, dass er sich wünsche, gemeinsam lernen, hören und teilen zu können, stelle den Kern der Kommunikation dar.Der Staatschef wünschte, dass der Twitter-CEO in Südkorea eine sinnvolle Zeit für die Kommunikation mit jungen Menschen haben werde.Dorsey sagte, dass er sehr davon beeindruckt sei, dass Moon mittels Twitter mit den Bürgern kommuniziere. Er äußerte seine Erwartungen für eine regere digitale Diplomatie mittels der Twitter-Plattform.Moon hat 1,76 Millionen Follower auf Twitter, das Präsidalamt Cheong Wa Dae etwa 400.000 Twitter-Follower.