US-Generalstabschef: Nordkorea verfügt weiterhin über Nuklear- und Raketenkapazitäten

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung von US-Generalstabschef Joe Dunford verfügt Nordkorea weiterhin über Nuklear- und Raketenkapazitäten.Die USA würden ihre Verteidigungsbereitschaft aufrechterhalten, um für jeden Eventualfall gewappnet zu sein.Bei einer Veranstaltung der Denkfabrik Atlantic Council in Washington sagte Dunford am Donnerstag, es bestehe die Möglichkeit, dass Nordkorea zur Kombination einer Nuklearwaffe mit Interkontinentalraketen in der Lage sei, auch wenn dies noch nicht demonstriert worden sei.Die US-Streitkräfte müssten vorbereitet sein, um das Festland und die Verbündeten vor jeder möglichen Situation zu schützen.Zu den Änderungen bei den gemeinsamen Militärmanövern zwischen Südkorea und den USA sagte Dunford, dass diese auf die gemeinsame Verteidigungsbereitschaft keinen Einfluss hätten.