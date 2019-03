Teilnahme eines gesamtkoreanischen Teams bei Handball-WM der Frauen misslungen

Photo : YONHAP News

Die Teilnahme eines gesamtkoreanischen Teams bei der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen im November kann nicht zustande kommen.Laut der südkoreanischen Handballbranche informierte die Internationale Handballföderation (IHF) jüngst den südkoreanischen Handballverband über die Mitteilung Nordkoreas, an der WM nicht teilnehmen zu können. Deshalb sei es schwierig, dass ein gemeinsames Team Süd- und Nordkoreas gebildet werde.Die Handball-WM der Frauen findet vom 30. November bis 15. Dezember im japanischen Kumamoto statt.An der Handball-WM der Männer im Januar in Deutschland und Dänemark hatte erstmals ein gesamtkoreanisches Team teilgenommen.Laut Branchenvertretern in Südkorea zeigte die IHF auch diesmal einen starken Willen für die Bildung einer innerkoreanischen Mannschaft. Südkorea habe die Position vertreten, dies wohlwollend zu überprüfen.