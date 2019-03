Seoul will südkoreanisches Schiff wegen US-Warnung vor illegalen Umladungen durch Nordkorea untersuchen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will ein in einer Warnung der USA vor illegalen Transfers durch Nordkorea genanntes einheimisches Schiff gründlich untersuchen.Das Schiff hätten Südkorea und die USA bisher aufmerksam beobachtet, sagte ein Vertreter des Außenministeriums in Seoul am Freitag. Das Ministerium werde gründlich untersuchen, ob ein Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats vorliege.Das Büro für die Kontrolle von Auslandsvermögen (OFAC) des US-Finanzministeriums hatte zuvor eine Warnung in Bezug auf illegale Gütertransporte auf See durch Nordkorea veröffentlicht. Bekannt gegeben wurde dabei eine Liste von Schiffen, die vermutlich an illegalen Schiff-zu-Schiff-Transfers von raffiniertem Öl und Kohle beteiligt waren. Dazu zählt ein unter südkoreanischer Flagge fahrendes Schiff namens „LUNIS“.Der Beamte fügte hinzu, dass das Ressort die einheimische Branche auf die vom US-Finanzministerium veröffentlichten Richtlinien aufmerksam machen werde.