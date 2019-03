Politik Seoul verschiebt erneut Genehmigung für Unternehmer-Besuch in Kaesong

Die südkoreanische Regierung hat erneut eine Entscheidung über einen Antrag von Unternehmern für eine Reise nach Nordkorea verschoben, um ihre Anlagen im Industriekomplex in Kaesong zu überprüfen.



Bezüglich der für eine Genehmigung erforderlichen Bedingungen habe sich die Situation kaum verändert, sagte der Sprecher des Vereinigungsministeriums, Baik Tae-hyun, am Freitag.



Es ist das achte Mal, dass die Regierung einen entsprechenden Antrag entweder zurückgewiesen oder eine Entscheidung darüber aufgeschoben hat.



Wie aus informierten Kreisen in Seoul verlautete, habe die Regierung zwar den Antrag wohlwollend überprüft. Eine Entscheidung sei jedoch verschoben worden, weil die Angelegenheit bei der jüngsten Sitzung der südkoreanisch-amerikanischen Arbeitsgruppe nicht thematisiert werden konnte.



Unterdessen kritisierte das nordkoreanische Propagandamedium „Uriminzokkiri“ die Position der südkoreanischen Regierung, innerkoreanische Kooperationsprojekte im Rahmen der Sanktionen anstreben zu wollen. Damit gebe Seoul dem Druck der USA nach, hieß es.



„Meari“, ein anderes Propagandamedium, forderte, Südkorea solle eine Rolle nicht als Vermittler, sondern als direkt involvierte Partei spielen.