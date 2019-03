Ehemaliger präsidialer Sicherheitsberater trifft Ex-Chef für Korea-Fragen bei CIA

Photo : YONHAP News

Der ehemalige Chef des Büros für nationale Sicherheit, Chung Eui-yong, ist mit Andrew Kim, dem ehemaligen Chef des Korea-Missionszentrums beim US-Geheimdienst CIA zusammengekommen.Bei dem Treffen am Donnerstag am Präsidentensitz in Seoul diskutierten beide Seiten über die Situation auf der koreanischen Halbinsel nach dem ergebnislosen Nordkorea-USA-Gipfel in Hanoi und künftige Strategien der südkoreanischen Regierung. Anwesend war auch Shin Gi-wook, der Direktor des Walter H. Shorenstein Asia-Pacific Research Center an der Standford Universität.Kim trat Ende letzten Monats vom Posten bei der CIA zurück. Er gilt als eine der Personen, die tiefstes Verständnis für die Verhandlungen über die Denuklearisierung Nordkoreas haben. Er ist derzeit in einer inoffiziellen Beratergruppe für US-Außenminister Mike Pompeo tätig und tauscht mit dem Sondergesandten für Nordkorea, Stephen Biegun, häufig Meinungen aus.Kim hatte am Mittwoch bei einer Versammlung in Südkorea gesagt, beim Gipfel in Hanoi hätten Nordkorea und die USA wegen großer Differenzen über den Begriff der Denuklearisierung eine Einigung verfehlt. Nordkorea habe auch gefordert, dass die USA ihre strategischen Waffen auf Guam und Hawaii beseitigen müssten.Er sagte außerdem, dass auch zwischen Südkorea und den USA große Differenzen in Bezug auf den Umgang mit Nordkorea bestünden.