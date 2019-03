Nordkoreanischer Beamter besucht Russland vermutlich wegen Besuch Kim Jong-uns

Photo : KBS News

Ein hoher nordkoreanischer Beamter, der de facto als Stabschef von Machthaber Kim Jong-un gilt, hat Moskau besucht.Kim Chang-son, der für Protokollfragen von Kim Jong-un zuständig ist, traf am Dienstag (Ortszeit) in Moskau ein. Wie verlautete, sei er dort mit russischen Beamten zusammengekommen.Es gilt als wahrscheinlich, dass Kim mit russischen Ansprechpartnern über einen Besuch von Kim Jong-un in Russland diskutierte.Nach dem ergebnislosen Nordkorea-USA-Gipfel Ende Februar hatten hohe Beamte Nordkoreas nacheinander Russland besucht. Das nährte Spekulationen über einen bevorstehenden Russland-Besuch von Kim Jong-un. Beobachter meinten, dass Nordkorea nun auch die Beziehungen mit Russland, einem traditionellen Verbündeten, verstärken wolle.Der Kreml hatte mittlerweile mehrmals mitgeteilt, dass Nordkorea und Russland über diplomatische Kanäle über einen Russland-Besuch von Kim Jong-un diskutierten.