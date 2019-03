Nordkorea zieht Personal aus Kaesong-Verbindungsbüro ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat heute sein Personal aus dem innerkoreanischen Verbindungsbüro in Kaesong abgezogen.Südkoreas Vizevereinigungsminister Chun Hae-sung teilte auf einer dringlich einberufenen Pressekonferenz mit, Nordkorea habe dies heute Morgen bei einem Kontakt von Verbindungsbeamten mitgeteilt und die Mitarbeiter anschließend abgezogen.Nordkorea wolle sich jedoch nicht in Südkoreas Entscheidung einmischen, ob es seine Beamten in dem Büro lässt. Über weitere Details wolle Nordkorea den Süden später informieren.Der Vizeminister sagte, Nordkoreas Entscheidung sei bedauerlich. Er hoffe auf die Rückkehr der nordkoreanischen Verbindungsbeamten und dass der Betrieb des Büros normalisiert werden kann.