Wirtschaft Börse in Seoul schließt nahezu unverändert

Südkoreas Börse hat am Freitag nahezu unverändert geschlossen.



Der Leitindex Kospi gewann 0,09 Prozent auf 2.186,95 Zähler.



Der Kospi sei gut in den Handel gestartet, habe jedoch aufgrund von Verkäufen durch institutionelle Anleger nahezu unverändert geschlossen sagte Lee Young-gon von Hana Financial Investment.



Der Technologieindex Kosdaq rückte um 0,06 Prozent auf 743,97 Punkte vor.



Die südkoreanische Währung Won verlor gegenüber dem US-Dollar an Wert. Ein Dollar wurde zum Handelsschluss zu 1.130,1 Won gehandelt, nach 1.127,7 Won am Donnerstag.