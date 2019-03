Südkoreanisches Personal im Verbindungsbüro in Kaseong kommt wie gewöhnlich zur Arbeit

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Personal des innerkoreanischen Verbindungsbüros in Kaesong ist am Montag trotz des plötzlichen Abzugs des nordkoreanischen Personals am letzten Freitag zur Arbeit gekommen.Ein Beamter des Vereinigungsministeriums teilte mit, dass Konsultationen mit der zuständigen nordkoreanischen Behörde abgeschlossen seien. Die Abreise der Mitarbeiter, die am Montag Dienst hätten, sei normal verlaufen.40 bis 50 Personen einschließlich des Vizechefs Kim Chang-su reisten ab.Nach dem Abzug des nordkoreanischen Personals setzte Südkorea am Wochenende den Notdienst fort. Wie verlautete, habe die Wasser- und Stromversorgung für das Büro reibungslos funktioniert.Der Norden teilte unterdessen die Bereitschaft mit, für den Aufenthalt des südkoreanischen Personals im Büro zu kooperieren. Die südkoreanische Regierung versucht vorsichtig, die Absicht Nordkoreas auszuloten.Das Vereinigungsministerium hielt auch am Sonntag eine Sitzung unter Leitung von Vizeminister Chun Hae-sung ab. Dabei wurden die Situation überprüft und Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der innerkoreanischen Kooperationsprojekte besprochen.Laut dem Ressort kam es im laufenden Jahr zu 162 Kontakten und Diskussionen zwischen beiden Koreas im Verbindungsbüro.