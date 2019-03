Trump ordnet Rücknahme neuer Sanktionen gegen Nordkorea an

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat bekannt gegeben, dass er die Rücknahme neuer Sanktionen gegen Nordkorea angeordnet habe.Das war Trumps erste Äußerung zu Nordkorea, nachdem das Land acht Tage zuvor erklärt hatte, die Einstellung der Verhandlungen mit den USA zu überprüfen.Das US-Finanzministerium habe heute angekündigt, dass die bereits bestehenden Sanktionen gegen Nordkorea um weitere groß angelegte Sanktionen ergänzt würden. Er habe heute den Widerruf dieser zusätzlichen Sanktionen angeordnet, schrieb Trump am Freitag (Ortszeit) auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.Trump machte jedoch keine Angaben, um welche zusätzlichen Maßnahmen es sich handelte. Das Weiße Haus äußerte sich ebenfalls nicht dazu.In einigen Medienberichten hieß es, dass Trumps Tweet auf die Sanktionen des US-Finanzministeriums hinweisen würde, die am Donnerstag gegen zwei chinesische Reedereien verhängt worden waren. Einige Journalisten sagten dagegen, dass sich Trump auf künftige Sanktionen bezogen habe, die für die kommende Woche vorgesehen seien.Unterdessen sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, in einer Botschaft an Reporter, dass Präsident Trump den Vorsitzenden Kim Jong-un möge. Trump glaube nicht, dass diese Sanktionen notwendig sein würden.Es wird davon ausgegangen, dass die USA ein versöhnliches Signal an Nordkorea aussandten, während sie an der Druckausübung festhalten.