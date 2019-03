Ministerpräsident Lee besucht Mongolei und China

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Lee Nak-yon bricht am Montag zu sechstägigen offiziellen Besuchen in der Mongolei und China auf.Lee wird von Montag bis Mittwoch Ulaanbaatar, die Hauptstadt der Mongolei, besuchen. Dort wird er mit Premierminister Uchnaagiin Chürelsüch zu Gesprächen zusammenkommen.Im Vorfeld des 30. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und der Mongolei im kommenden Jahr werden beide Premierminister über die Verstärkung der bilateralen Kooperation sprechen. Die Mongolei gilt als ein wichtiges Partnerland der Neuen Nordpolitik Südkoreas.Lee wird am Mittwoch und Donnerstag am Boao Forum 2019 teilnehmen, das in Boao auf der chinesischen Insel Hainan stattfindet. Lee wird in seiner Grundsatzrede um Unterstützung für die Bemühungen der südkoreanischen Regierung für Frieden auf der koreanischen Halbinsel bitten.Am Rande des Forums wird Lee mit Chinas Premierminister Li Keqiang zusammenkommen, um über Chinas Sanktionen wegen der Stationierung des Raketenabwehrsystems THAAD in Südkorea und die Kooperation wegen des Feinstaubproblems zu sprechen. Es wird das erste Premierministertreffen zwischen beiden Ländern seit 2016 sein.Lee wird anschließend Chongqing, die letzte Station seiner Reise, besuchen. Dort wird er einer Zeremonie zur Restaurierung des Hauptquartiers der Koreanischen Befreiungsarmee während der japanischen Kolonialherrschaft beiwohnen. Er wird auch ein umgestaltetes Gebäude besuchen, wo die Provisorische Regierung der Republik Korea untergebracht war.