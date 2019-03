Seoul Motor Show erreicht Rekordteilnehmerzahl

Photo : YONHAP News

An der anstehenden diesjährigen Seoul Motor Show werden so viele Unternehmen wie nie zuvor teilnehmen.Das Organisationskomitee der Automesse teilte am Sonntag mit, dass 227 Unternehmen daran teilnehmen würden. Dazu zählen 21 Automarken und sieben Marken, die sich auf Elektroautos spezialisieren.Etwa 270 Fahrzeuge von 215 Modellen werden in sieben Themenhallen zur Schau gestellt. In der Halle „Auto Makers World“ werden sechs südkoreanische Automarken und 15 ausländische Automarken 154 Modelle, darunter 36 neue Modelle, präsentieren. 18 auf dem Gebiet umweltfreundliche Autos tätige Unternehmen nehmen als Aussteller in der Halle „Sustainable World“ teil.In der Halle „Connected World“ werden Zukunftstechnologien wie autonomes Fahren präsentiert. Im Ausstellungsraum „Mobility World“ werden Elektroautos, Drohnen und Roboter zur Schau gestellt. 13 Modelle kleiner Elektroautos feiern ihre Weltpremiere.Die Autoschau findet vom 29. März bis 7. April im Messekomplex Kintex in Goyang statt.