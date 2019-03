Turner Yang holt zweite Woche in Folge Gold bei internationalem Turnier

Turner Yang Hak-seon hat die zweite Woche in Folge bei einem internationalen Turnier Gold geholt.Yang erreichte am Samstag beim Weltcup des Internationalen Turnerbundes FIG im katarischen Doha im Schnitt 15,266 Punkte nach zwei Sprüngen im Finale des Sprung-Wettbewerbs. Er übertraf als Einziger 15 Punkte.Yang hatte beim Weltcup im aserbaidschanischen Baku am 17. März seinen ersten Sieg seit dem WM-Titel 2013 in Antwerpen bei einem internationalen Turnier geholt.Mit den Siegen in der zweiten Woche in Folge verbesserten sich die Aussichten, dass Yang bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio wieder Gold holen kann. Yang hatte bei den Spielen 2012 in London die Goldmedaille im Sprung-Wettbewerb gewonnen.