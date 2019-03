Wirtschaft Südkoreas Investitionen in Indien übertreffen 2018 erstmals eine Milliarde Dollar

Das Volumen der südkoreanischen Investitionen in Indien hat letztes Jahr erstmals die Marke von einer Milliarde Dollar übertroffen.



Laut den Büros der Export-Importbank Koreas und der Koreanischen Behörde für Handels- und Investitionsförderung in Neu-Delhi beliefen sich die Investitionen Südkoreas in Indien im vergangenen Jahr auf eine Milliarde und 53 Millionen Dollar.



Das Volumen hat sich verglichen mit dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Im Jahr 2017 war mit 516 Millionen Dollar der bislang höchste Stand erzielt worden.



Südkoreas Investitionen in Indien hatten im Jahr 2011 456 Millionen Dollar betragen. Von 2012 bis 2016 hatte das Volumen jedoch stets im Bereich von 300 Millionen Dollar verharrt, bevor es wieder aufwärts ging.



Bei den Investitionen im vergangenen Jahr waren Samsung Electronics und Kia Motors führend. Samsung baute im vergangenen Juli seine Fabrik in Noida um das Zweifache aus, um dort 120 Millionen Mobiltelefone im Jahr zu produzieren. Kia baut derzeit in Anantapur eine Fabrik mit einer jährlichen Produktionskapazität von 300.000 Einheiten.