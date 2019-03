Nationalversammlung beginnt Anhörungen von sieben Ministerkandidaten

Photo : YONHAP News

Die Nationalversammlung will diese Woche die Anhörung von sieben Ministerkandidaten beginnen.Zunächst wird der designierte Minister für Land, Infrastruktur und Transport Choi Jeong-ho verhört. Choi wird voraussichtlich scharfem Gegenwind ausgesetzt sein, da ihm Immobilienspekulation vorgeworfen wird.Er soll bis vor kurzem zwei Wohnungen in Seoul und der Gyeonggi-Provinz sowie das Kaufrecht für ein im Bau befindliches Apartment in Sejong City besessen haben.Jedoch übertrug er Mitte Februar vor seiner Nominierung seine Wohnung in Seongnam seiner Tochter, während er die Wohnung weiter bewohnt und eine Monatsmiete entrichtet. Noch immer gehört ihm eine weitere Wohnung sowie das Kaufrecht für eine weitere.Mit der Überschreibung der Wohnung an seine Tochter wollte er offenbar Kritik zuvorkommen, dass er mehrere Wohnungen besitzt.Die Regierung Moon Jae-in betrachtet Besitzer mehrerer Wohnungen als Spekulanten und ermutigt sie zum Verkauf von Immobilien.